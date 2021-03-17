При университетах Азербайджана планируется создать новые центры

Заместитель председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана (Служба ASAN) Джейхун Салманов провел встречу с представителями инновационной экосистемы страны.

Как сообщили Day.Az в Инновационном центре, участники встречи обсудили вопросы развития стартап-экосистемы и создания инкубационных центров в университетах Азербайджана, а также систематическое и целенаправленное формирование инновационных идей и объединение игроков экосистемы в единую платформу для развития инновационной среды.

"Было решено активизировать усилия по созданию партнерской платформы, которая могла бы поддержать предоставление совместного доступа к ресурсам и дальнейшее расширение сотрудничества в этой области", - говорится в сообщении центра.

В свою очередь, директор Центра развития электронного правительства Фариз Джафаров рассказал о компонентах экосистемы электронного правительства, которые позволяют стартапам строить и расширять свою деятельность.

"Участники встречи обменялись мнениями о продвижении инновационных идей в Азербайджане, развитии стартап-среды, усилении государственной поддержки в этой сфере, совместном выходе на международные рынки, привлечении внутренних и иностранных инвестиций", - сказал он.

Отметим, что во встрече приняло участие руководство организаций NextStep, SUP.VC, Yeni Fikir, Центра инноваций и предпринимательства "Барама", New Space, Центра бизнес-инкубации Youth Inc и Tech.az.