Могут ли быть случаи повторного заражения коронавирусом после вакцинации?

"После введения вакцины иммунитет формируется не сразу".

Как передает Day.Az, об этом сказал главный инфекционист Минздрава Тайяр Эйвазов, выступая на тему "COVID-19, вакцинация и гигиена".

По его словам, после второй дозы должно пройти не менее 2 недель.

"Этот период может затянуться, зависит от организма человека. Эффективность вакцин тоже не стопроцентная. У некоторых людей могут быть случаи повторного заражения даже после вакцинации. Просто они перенесут болезнь легче, летальный исход исключен", - сказал он.