https://news.day.az/society/1326299.html Могут ли быть случаи повторного заражения коронавирусом после вакцинации? - Главный инфекционист
Могут ли быть случаи повторного заражения коронавирусом после вакцинации? - Главный инфекционист
"После введения вакцины иммунитет формируется не сразу".
Как передает Day.Az, об этом сказал главный инфекционист Минздрава Тайяр Эйвазов, выступая на тему "COVID-19, вакцинация и гигиена".
По его словам, после второй дозы должно пройти не менее 2 недель.
"Этот период может затянуться, зависит от организма человека. Эффективность вакцин тоже не стопроцентная. У некоторых людей могут быть случаи повторного заражения даже после вакцинации. Просто они перенесут болезнь легче, летальный исход исключен", - сказал он.
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