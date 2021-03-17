Репортаж Trend TV из Азыхской пещеры

В рамках медиа-тура на освобожденные от оккупации территории Азербайджана представители СМИ побывали в Азыхской пещере.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, журналисты посетили пещеру и ознакомились с текущим состоянием археологического памятника.

Представители СМИ воочию стали очевидцами незаконных археологических раскопок, проведенных армянами в период оккупации.

Видеорепортаж подготовил Аслан Мамедли