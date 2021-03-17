https://news.day.az/society/1326300.html Репортаж Trend TV из Азыхской пещеры - ФОТО - ВИДЕО
Репортаж Trend TV из Азыхской пещеры - ФОТО - ВИДЕО
В рамках медиа-тура на освобожденные от оккупации территории Азербайджана представители СМИ побывали в Азыхской пещере.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, журналисты посетили пещеру и ознакомились с текущим состоянием археологического памятника.
Представители СМИ воочию стали очевидцами незаконных археологических раскопок, проведенных армянами в период оккупации.
Видеорепортаж подготовил Аслан Мамедли
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