https://news.day.az/society/1326303.html Нужно ли сдавать анализы перед вакцинацией? - отвечает главный инфекционист
Нужно ли сдавать анализы перед вакцинацией? - отвечает главный инфекционист
"Случаи, зафиксированные после использования вакцины AstraZeneca, в настоящее время расследуются".
Как сообщает Day.Az, об этом сказал в своем выступлении главный инфекционист Министерства здравоохранения Тайяр Эйвазов.
Он отметил, что пока неясно, связаны ли эти случаи с вакцинацией: "Страны прекращают вакцинацию, чтобы подстраховаться".
Тайяр Эйвазов подчеркнул, что каждый производитель называет разные сроки действия его вакцины: "Ожидается, что эффект от вакцин составит более полугода. Но полной информации об этом нет".
Главный инфекционист Минздрава также отметил, что необходимости сдавать анализы перед вакцинацией нет.
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