Нужно ли сдавать анализы перед вакцинацией?

"Случаи, зафиксированные после использования вакцины AstraZeneca, в настоящее время расследуются".

Как сообщает Day.Az, об этом сказал в своем выступлении главный инфекционист Министерства здравоохранения Тайяр Эйвазов.

Он отметил, что пока неясно, связаны ли эти случаи с вакцинацией: "Страны прекращают вакцинацию, чтобы подстраховаться".

Тайяр Эйвазов подчеркнул, что каждый производитель называет разные сроки действия его вакцины: "Ожидается, что эффект от вакцин составит более полугода. Но полной информации об этом нет".

Главный инфекционист Минздрава также отметил, что необходимости сдавать анализы перед вакцинацией нет.