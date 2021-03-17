Были ли в Азербайджане случаи ухудшения самочувствия после вакцинации?

"Вакцины против коронавируса могут оказать разное действие".

Как сообщает Day.Az, об этом сказал главный инфекционист Минздрава Тайяр Эйвазов, выступая на тему "COVID-19, вакцинация и гигиена".

Он отметил, что лицам, у которых наблюдается аллергическая реакция после ввода первой дозы вакцины, нельзя делать повторную прививку. Кроме того, нельзя вакцинировать человека в период обострения хронического заболевания. Можно ввести вакцину после нормализации самочувствия. Нельзя вакцинировать и онкологических больных в период активного лечения.

По его словам, уже прошли вакцинацию около 500 тысяч человек, но случаев ухудшения самочувствия еще не было: "В этой связи не поступало обращений в Министерство здравоохранения".