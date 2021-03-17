https://news.day.az/society/1326329.html Еще 3 бакинские школы закрылись из-за коронавируса
Еще 3 бакинские школы закрылись из-за коронавируса
Еще 3 школы в Баку закрылись из-за коронавируса.
Как сообщает Day.Az, полные средние школы №39, №59, и №98 перешли на дистанционное обучение.
Причиной стало инфицирование коронавирусом одного педагога 99-й школы, 2 педагогов, 1 заместителя директора и одного техника 39-й школы, директора 59-й школы.
Центр гигиены и эпидемиологии принял решение о переводе учебного процесса на дистанционное.
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