Еще 3 бакинские школы закрылись

Еще 3 школы в Баку закрылись из-за коронавируса.

Как сообщает Day.Az, полные средние школы №39, №59, и №98 перешли на дистанционное обучение.

Причиной стало инфицирование коронавирусом одного педагога 99-й школы, 2 педагогов, 1 заместителя директора и одного техника 39-й школы, директора 59-й школы.

Центр гигиены и эпидемиологии принял решение о переводе учебного процесса на дистанционное.