У некоторых переболевших коронавирусом наблюдаются осложнения

"У некоторых переболевших коронавирусом наблюдаются определенные осложнения".

Как сообщает Day.Az, об этом сказал главный инфекционист Минздрава Тайяр Эйвазов.

Он отметил, что некоторые люди с COVID теряют обоняние и вкус: "У некоторых оно восстанавливается через месяц, у некоторых - через 3-6 месяцев. Но есть и те, у кого запах и вкус не восстанавливаются вообще. Это очень печальная ситуация, которая приводит к психологической травме. Качество жизни этих людей снижается. Здесь речь идет о поражении нервной системы, что для небольшого количества людей невозможно восстановить, и это длится долго".

Эйвазов подчеркул, что у некоторых больных в числе симптомов продолжительное время могут быть утомляемость, невнимательность, бессонница, ломота в теле, повышенная температура. "На это тоже нужно время, эти симптомы пройдут".