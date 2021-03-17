https://news.day.az/society/1326334.html День памяти в Азербайджане добавлен в единую бюджетную классификацию
День памяти в Азербайджане добавлен в единую бюджетную классификацию
В соответствии с Законом Азербайджанской Республики № 217-VIQD от 18 декабря 2020 года в Трудовой кодекс добавлен новый пункт 106-1 под названием "День памяти в Азербайджанской Республике".
Как сообщили Day.Az в Кабинете Министров, в этой связи возникла необходимость в добавлении Дня памяти в Азербайджанской Республике в список мероприятий в части расходов, предусмотренных в связи с проведением определенных мероприятий в Постановлении Кабинета Министров Азербайджанской Республики №440 от 11 октября 2018 года об утверждении единой бюджетной классификации Кабинета Министров Азербайджанской Республики.
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