День памяти в Азербайджане добавлен в единую бюджетную классификацию

В соответствии с Законом Азербайджанской Республики № 217-VIQD от 18 декабря 2020 года в Трудовой кодекс добавлен новый пункт 106-1 под названием "День памяти в Азербайджанской Республике".

Как сообщили Day.Az в Кабинете Министров, в этой связи возникла необходимость в добавлении Дня памяти в Азербайджанской Республике в список мероприятий в части расходов, предусмотренных в связи с проведением определенных мероприятий в Постановлении Кабинета Министров Азербайджанской Республики №440 от 11 октября 2018 года об утверждении единой бюджетной классификации Кабинета Министров Азербайджанской Республики.