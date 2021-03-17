Главный инфекционист обратился к населению в связи с праздником Новруз

Главный инфекционист Тайяр Эйвазов призвал население быть внимательными во время праздника Новруз.

Как сообщает Day.Az, в своем выступлении на тему "COVID-19, вакцинация и гигиена" Тайяр Эйвазов сказал, что люди должны придерживаться тех же правил защиты от коронавируса, что и ранее:

"Когда карантин ужесточается, контактов становится меньше. Лучше уменьшить контакты с самого начала, и не подвергать себя риску. От нас многое зависит. Чем меньше контактов, тем меньше случаев заболевания".