https://news.day.az/society/1326354.html Опасна ли вакцинация для беременных?
Опасна ли вакцинация для беременных?
Вакцина от коронавируса безопасна и эффективна для беременных.
Об этом сказал главный инфекционист министерства здравоохранения Азербайджана Тейяр Эйвазов, сообщает Day.Az.
Он отметил, что пока беременных в Азербайджане не вакцинируют.
"Этот вопрос не исследован в полной мере, но есть информация, что вакцина безопасна и эффективна для беременных. Их начнут вакцинировать после получения соответствующего разрешения", - сказал Эйвазов.
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