Опасна ли вакцинация для беременных?

Вакцина от коронавируса безопасна и эффективна для беременных.

Об этом сказал главный инфекционист министерства здравоохранения Азербайджана Тейяр Эйвазов, сообщает Day.Az.

Он отметил, что пока беременных в Азербайджане не вакцинируют.

"Этот вопрос не исследован в полной мере, но есть информация, что вакцина безопасна и эффективна для беременных. Их начнут вакцинировать после получения соответствующего разрешения", - сказал Эйвазов.