У жителя Баку изъято более 5 кг наркотиков

Сотрудники Управления полиции Хазарского района Баку провели оперативные мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотических средств и культивированию наркотикосодержащих растений.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в ходе операции на территории поселка Туркян был задержан Расим Агаев, подозреваемый в культивировании наркотикосодержащих растений.

При осмотре двора его дома были обнаружены 66 кустов конопли общим весом 5 кг 490 г. Задержанный сообщил, что посадил наркотикосодержащие растения в январе этого года. Р.Агаев сказал, что выращивал кусты конопли, как для личного пользования, так и для продажи.

Следствие продолжается.