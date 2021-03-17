https://news.day.az/society/1326414.html Яндекс восстановил исконные азербайджанские названия в Шуше - ФОТО
Яндекс восстановил исконные азербайджанские названия в Шуше - ФОТО
Из сервиса Яндекс.Карты удалены все сфабрикованные армянские наименования улиц, расположенных в освобожденном городе Шуша.
Как передает Day.Az, все улицы теперь носят исконные и правильные азербайджанские названия, которых не было в период оккупации города.
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