https://news.day.az/society/1326415.html Журналисты ознакомились с церковью Св. Иоанна в селе Туг Ходжавендского района - Trend TV
Журналисты ознакомились с церковью Св. Иоанна в селе Туг Ходжавендского района - Trend TV
В рамках медиа-тура на освобожденные от оккупации территории Азербайджана журналисты ознакомились с церковью Святого Иоанна в селе Туг Ходжавендского района, передает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend.
В этой церкви, построенной в XIII веке, в советское время размещался клуб.
Армяне в годы оккупации предприняли попытку арменизировать ее.
Во дворе церкви похоронены мелики меликства Дизаг.
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