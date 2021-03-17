Журналисты ознакомились с церковью Св. Иоанна в селе Туг Ходжавендского района

В рамках медиа-тура на освобожденные от оккупации территории Азербайджана журналисты ознакомились с церковью Святого Иоанна в селе Туг Ходжавендского района, передает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend.

В этой церкви, построенной в XIII веке, в советское время размещался клуб.

Армяне в годы оккупации предприняли попытку арменизировать ее.

Во дворе церкви похоронены мелики меликства Дизаг.