Азербайджанские журналисты посетили село Туг Ходжавендского района

Группа представителей СМИ побывала в Ходжавендском районе Азербайджана.

В рамках поездки журналисты посетили школу в селе Туг, перед которой 15 марта выступил Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Они воочию стали свидетелями армянского вандализма.

Cпецкор Карабахского бюро Trend побеседовал с выпускником этой школы Рамизом Гёюшевым. Своими воспоминаниями также поделился Фуад Гёюшев, который в свое время вынужденно покинул землю своих предков, передает Day.Az.

Отметим, что село Туг Ходжавендского района расположено у подножия Карабахского хребта. Одной из главных его особенностей является расположение рядом с Азыхской и Тагларской пещерами - знаменитыми местами стоянки первобытного человека эпохи палеолита, имеющими особое значение для истории Азербайджана и мира, а также наличие в селе нескольких средневековых албанских храмов. До оккупации местное население занималось виноградарством, зерноводством, овощеводством, шелководством и животноводством. В селе была средняя школа, дом культуры, библиотека, больница.

Школа села Туг Ходжавендского района - одно из учебных заведений Азербайджана с богатой историей и прогрессивными традициями. Армяне разрушили и эту школу, оставив лишь полуразрушенные стены.

Село Туг, оккупированное армянами 30 октября 1991 года, было освобождено 9 ноября 2020 года в ходе контрнаступления азербайджанской армии.