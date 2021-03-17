Дорожная полиция предупредила водителей перед праздником Новруз

Управление Государственной дорожной полиции Баку предупредило водителей перед праздником Новруз.

Как сообщили Day.Az в управлении, согласно данным специальной техники и наблюдениям дорожной полиции, некоторые водители выбрасывают на окружающую территорию различный мусор из своих автомобилей: "Это не только влияет на общую панораму города, но и приводит к загрязнению экологии, распространению различных инфекций в период пандемии. Доводим до сведения водителей, что подобные нежелательные действия вызывают справедливое недовольство у населения, а также являются административным проступком. За это предусмотрена ответственность по статье 327.1 Кодекса об административных проступках. Еще раз просим водителей воздержаться от таких нарушений".