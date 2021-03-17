В Нахчыванской АР создается ЗАО "Телевидение и радиовещание"

Председатель Верховного меджлиса Нахчыванской АР Васиф Талыбов 17 марта подписал указ о создании ЗАО "Телевидение и радиовещание Нахчыванской Автономной Республики", сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Кабинету министров Нахчыванской АР поручено представить Верховному меджлису предложения по проекту устава, структуре и численному пределу ЗАО "Телевидение и радиовещание Нахчыванской Автономной Республики", а также решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.