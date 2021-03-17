https://news.day.az/society/1326455.html В Нахчыванской АР создается ЗАО "Телевидение и радиовещание"
В Нахчыванской АР создается ЗАО "Телевидение и радиовещание"
Председатель Верховного меджлиса Нахчыванской АР Васиф Талыбов 17 марта подписал указ о создании ЗАО "Телевидение и радиовещание Нахчыванской Автономной Республики", сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
Кабинету министров Нахчыванской АР поручено представить Верховному меджлису предложения по проекту устава, структуре и численному пределу ЗАО "Телевидение и радиовещание Нахчыванской Автономной Республики", а также решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.
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