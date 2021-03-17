В направлении Ходжавенда обнаружено тело шехида

Установлено, что еще один военнослужащий, пропавший без вести в период Отечественной войны, стал шехидом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, обнаружено тело шехида - жителя Гянджи Мамедова Вусала Эльшан оглу 1998 года рождения.

Тело В.Мамедова было обнаружено в направлении Ходжавенда. Он будет похоронен завтра в Гяндже на Аллее шехидов.

Отметим, что в последний раз В.Мамедов общался с семьей по телефону 6 ноября прошлого года.