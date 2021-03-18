Эта категория граждан должна быть освобождена от системы СМС-разрешений

Специалисты говорят, что если в Азербайджане будет повторно введена система SMS-разрешений, люди, прошедшие вакцинацию должны быть освобождены от этого и им должна быть предоставлена возможность свободно перемещаться.

Как передает Day.Az, об этом в беседе с Axar.az сказал доктор философии по медицине Вугар Джавадзаде.

При этом, он отметил, что если такое решение будет принято, оно может вызвать обоснованное недовольство среди непривитых групп людей.

Джавадзаде также подчеркнул, что от системы SMS-разрешений могут быть освобождены только переболевшие и вылечившиеся граждане в последние 6 месяцев.