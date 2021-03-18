Тяжелое ДТП в Баку, пострадали три человека - ФОТО
В Ясамальском районе Баку в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека.
Как сообщает Day.Az, авария произошла на проспекте Гусейна Джавида.
Автомобиль марки Daewoo, управляемый Шахбазовым Азером Бахтияр оглу, потерял управление и врезался во встречный Renault.
К месту происшествия были привлечены сотрудники Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям. Водитель "Рено" Аббасов Эльчин Тельман оглу и второй водитель А.Шахбазов были извлечены из автомобилей и доставлены в больницу.
В результате аварии пострадала также жена водителя Renault Аббасова Гюнай Фахраддин гызы. По данным врачей, женщина находится в тяжелом состоянии.
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