TƏBİB о введении локдауна в Азербайджане

Число заражений коронавирусом продолжает расти. Собственно, этого и следовало ожидать. Во время ослабления карантина население успокаивается, и рост заражений снова начинает расти. Сейчас мы наблюдаем данную тенденцию.

Как передает Day.Az со ссылкой на publika.az, об этом заявил глава рабочей группы TƏBİB Васиф Алиев.

По его словам, причина роста числа зараженных - увеличение контактов после смягчения карантина.

"Мы должны помнить, что существуют бессимптомные и симптоматические формы вируса. В этом случае вирус легче передать, если не использовать защитные меры. Мы видим, что люди в кафе и ресторанах нарушают правила социальной дистанции. Чем более тщательно мы принимаем меры предосторожности в транспортных средствах и других закрытых помещениях, тем больше мы защищаем себя", - отметил Васиф Алиев.

По мнению врача, неправильное использование масок также может привести к увеличению числа инфицированных.

"Люди видят в маске не защиту, а способ избежать наказания и штрафов. Мы видим, что маска находится под носом или подбородком. Если нос и рот не прикрыты маской, конечно, есть большой риск заражения инфекцией. Другой проблемой является многократное использование масок. Максимальное время использования медицинских масок составляет 6-8 часов. Маски, использованные более 6-8 часов, считаются бесполезными. Тканевые маски, которые широко используются среди населения, не годятся".

Васиф Алиев отметил, что меры защиты от всех штаммов вируса остаются прежними:

"Вирусы часто обладают способностью мутировать. После мутации новые штаммы приобретают новую особенность. Например, усиление инфекционности более характерно для британского штамма. Могут быть более смертоносные версии штаммов. "Со временем вирус может самоуничтожиться в результате новых мутаций. Это характеристика РНК-вирусов. Мы должны продолжать принимать последовательные меры против новых штаммов вируса".

Васиф Алиев подчеркнул, что в связи с праздником Новруз может увеличиться количество заражений.

"Люди чаще ходят в гости друг к другу во время праздника. Поэтому количество заражений будет расти. Мы призываем население быть внимательнее, контролировать ситуацию. Каждый должен отмечать праздники дома со своими семьями", - отметил врач.

"TƏBİB не принимает решения о локдаунах. Решения принимаются на основе совместных предложений органов, представленных в Оперативном штабе при Кабинете министров. Решения принимаются, исходя из общей ситуации и здоровья людей", - заявил Васиф Алиев.