Суд вынес решение по делу экс-начальника «Bakılift-2»

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего председателя Специализированного производственного управлении "Bakılift-2" Руслана Диланова.

Как сообщает Day.Az, решение было зачитано на процессе под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой.

Согласно приговору, поскольку обвинения, выдвинутые против Руслана Диланова, не были доказаны в ходе судебного следствия, в отношении него был вынесен оправдательный приговор, и он был освобожден из зала суда.

Отметим, Р.Диланов обвинялся по статьям 179 (присвоение или растрата), 308 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностное мошенничество) Уголовного кодекса.