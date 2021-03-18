TƏBİB о необходимости ускорения вакцинации

Для формирования массового иммунитета к COVİD-19 минимум у двух третей населения должны образоваться антитела, поэтому процесс вакцинации необходимо ускорить, сказал в четверг Trend глава Рабочей группы по инфекционным болезням Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Васиф Алиев, передает Day.Az.

Он призвал граждан Азербайджана своевременно вакцинироваться, чтобы защититься от вируса.

"Проблемы с вакцинами всегда существовали, так же как и люди, которые не хотели вакцинировать от разных заболеваний своих детей, считая, что это вызовет паралич или другие негативные последствия. Однако от вакцин больше пользы, чем возможности побочных эффектов", - отметил Алиев.