https://news.day.az/society/1326586.html В Азербайджане выявлен новый штамм коронавируса
В Азербайджане выявлен новый штамм коронавируса
В образцах, которые берутся у лиц, въезжающих в Азербайджан из-за рубежа и проживающих в стране, регулярно проводится геномный анализ "Sars Cov-2", отслеживаются подозрительные варианты.
Об этом Day.Az сообщили в Национальном центре гематологии и трансфузиологии.
В центре генетической диагностики Национального центра гематологии и трансфузиологии после геномного анализа "Sars Cov-2" в 3 образцах были обнаружены 501Y.V1, B.1.1.7 (британский штамм).
Следует отметить, что вакцина "Coronavac", используемая в нашей стране против короновируса, эффективна и против новых штаммов.
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