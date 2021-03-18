В Азербайджане выявлен новый штамм коронавируса

В образцах, которые берутся у лиц, въезжающих в Азербайджан из-за рубежа и проживающих в стране, регулярно проводится геномный анализ "Sars Cov-2", отслеживаются подозрительные варианты.

Об этом Day.Az сообщили в Национальном центре гематологии и трансфузиологии.

В центре генетической диагностики Национального центра гематологии и трансфузиологии после геномного анализа "Sars Cov-2" в 3 образцах были обнаружены 501Y.V1, B.1.1.7 (британский штамм).

Следует отметить, что вакцина "Coronavac", используемая в нашей стране против короновируса, эффективна и против новых штаммов.