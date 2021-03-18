Обнародовано число вакцинированных от коронавируса в Азербайджане

17 марта в Азербайджане от коронавирусной инфекции (COVID-19) были вакцинированы 14 677 человек. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на кoronavirusinfо.az, на сегодняшний день в нашей стране от коронавируса вакцинированы 468826 человек.

Вакцинация успешно продолжается во всех районах республики.