В Тертере предотвратили проведение свадьбы

Сотрудники Тертерского РОП продолжают проводить меры по контролю за соблюдением карантинного режима, сообщили Day.Az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

В ходе очередного мероприятия было выявлено, что житель села Джамилли Фирдовси Рустамов планировал организовать в своем доме свадьбу для своего сына с участием гостей.

Сотрудники полиции провели с Ф.Рустамовым профилактические беседы, проведение мероприятия было предотвращено.