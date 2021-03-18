https://news.day.az/society/1326606.html В Тертере предотвратили проведение свадьбы
В Тертере предотвратили проведение свадьбы
Сотрудники Тертерского РОП продолжают проводить меры по контролю за соблюдением карантинного режима, сообщили Day.Az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД.
В ходе очередного мероприятия было выявлено, что житель села Джамилли Фирдовси Рустамов планировал организовать в своем доме свадьбу для своего сына с участием гостей.
Сотрудники полиции провели с Ф.Рустамовым профилактические беседы, проведение мероприятия было предотвращено.
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