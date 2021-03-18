https://news.day.az/society/1326615.html В Агдаше микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть жертвы
В Агдаше микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть жертвы
В Агдашском районе произошло ДТП со смертельным исходом
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в селе Енгиджа микроавтобус Volkswagen, управляемый жителем Гянджи И.Алиевым, столкнулся с грузовиком ЗИЛ, которым управлял житель Агдамского района А.Самадов.
В результате аварии находившиеся в микроавтобусе Ф. Вердиев и Дж. Бабаев скончались на месте происшествия, один человек был госпитализирован.
Ведется расследование.
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