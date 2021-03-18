Пресечена попытка пронести в тюрьму наркотики внутри шора.

Как сообщили Day.Az в Пенитенциарной службе, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники службы предотвратили попытку пронести наркотики и психотропные вещества в Бакинский следственный изолятор и исправительное учреждение №11.

При проверке содержимого посылки, предназначенной содержащемуся в Бакинском СИЗО Мамедову Рамизу Юнис оглу, было обнаружено более 5 г героина и опиума, а при проверке содержимого посылки, предназначенной отбывающему наказание в исправительном учреждении №11 Халилову Самиру Алибала оглу в целлофановом пакете, спрятанном внутри шора, было обнаружено 0,912 г метамфетамина.