В Баку задержаны лица, воровавшие цветы с могил Ясамальского кладбища

Сотрудники правохранительных органов задержали лиц, воровавших букеты цветов с могил на кладбище в Ясамальском районе Баку.

Как сообщили Day.Az в МВД, задержанными являются ранее судимые жители столицы Эльшан Абдулалиев и Али Алиев. Они привлечены к ответственности.

В ходе расследования было выявлено, что с Ясамальского кладбища в разное время в суток были похищены букеты цветов на сумму 1300 манатов. Похищенные цветы позже продавались в различных частях Баку. При задержании у Абдулалиева была обнаружена и изъята упаковка с героином.

В следственном управлении Ясамальской полиции ведется расследование.