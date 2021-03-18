https://news.day.az/society/1326682.html В Баку задержаны лица, воровавшие цветы с могил Ясамальского кладбища - ВИДЕО
В Баку задержаны лица, воровавшие цветы с могил Ясамальского кладбища - ВИДЕО
Сотрудники правохранительных органов задержали лиц, воровавших букеты цветов с могил на кладбище в Ясамальском районе Баку.
Как сообщили Day.Az в МВД, задержанными являются ранее судимые жители столицы Эльшан Абдулалиев и Али Алиев. Они привлечены к ответственности.
В ходе расследования было выявлено, что с Ясамальского кладбища в разное время в суток были похищены букеты цветов на сумму 1300 манатов. Похищенные цветы позже продавались в различных частях Баку. При задержании у Абдулалиева была обнаружена и изъята упаковка с героином.
В следственном управлении Ясамальской полиции ведется расследование.
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