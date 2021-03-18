https://news.day.az/society/1326699.html Ставший шехидом солдат Азербайджанской Армии похоронен в Гяндже
Ставший шехидом солдат Азербайджанской Армии похоронен в Гяндже
Ставший шехидом солдат Азербайджанской Армии сегодня был похоронен в Гяндже.
Как сообщает Day.Az, Мамедов Вюсал Эльшан оглу (1998 г.р.), погибший в боях в ходжавендском направлении, был похоронен в Аллее шехидов Гянджи.
В похоронах приняли участие руководство Исполнительной власти Гянджи, военнослужащие и представители общественности.
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