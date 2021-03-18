https://news.day.az/society/1326723.html Среди зараженных «британским штаммом» в Азербайджане – двое мужчин и одна женщина
Среди зараженных «британским штаммом» в Азербайджане – двое мужчин и одна женщина
До сегодняшнего дня в Азербайджане регулярно проводился геномный анализ на выявление случаев инфицирования "британским штаммом" и другими штаммами.
Об этом в ответ на запрос АПА сообщили в Национальном центре гематологии и трансфузиологии, передает Day.Az.
Отмечается, что в результате проведенных анализов у трех человек 1977, 1961 и 1992 годов рождения (двое мужчин и одна женщина), был выявлен "британский штамм" вируса.
Установлено, что один из них заразился в Украине.
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