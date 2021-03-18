Среди зараженных «британским штаммом» в Азербайджане

До сегодняшнего дня в Азербайджане регулярно проводился геномный анализ на выявление случаев инфицирования "британским штаммом" и другими штаммами.

Об этом в ответ на запрос АПА сообщили в Национальном центре гематологии и трансфузиологии, передает Day.Az.

Отмечается, что в результате проведенных анализов у трех человек 1977, 1961 и 1992 годов рождения (двое мужчин и одна женщина), был выявлен "британский штамм" вируса.

Установлено, что один из них заразился в Украине.