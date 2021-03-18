Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с выходными в Новруз

В связи с тем, что по случаю праздника Новруз с 20 по 29 марта 2021 года являются нерабочими днями, и опыт прошлых лет дает основание говорить о том, что в такие длительные выходные дни городское население уезжает в различные регионы республики, а жители районов приезжают в столицу, в итоге интенсивность движения по автомобильным дорогам в праздничные дни возрастает. Однако превышение водителями установленной скорости движения, нарушение правил обгона и маневрирования без надлежащей оценки текущих условий движения и сезонных погодных условий увеличивают вероятность возникновения аварий на дорогах.

Как сообщили Day.Az в Главном управлении Государственной дорожной полиции, в то же время, несмотря на то, что соответствующим постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики пассажирские перевозки из городов и районов страны были приостановлены, а некоторые физические и юридические лица занимаются этой деятельностью в основном на автомобилях марки Mercedes-Benz Viano и Vito, а также то, что водители несколько раз в течение дня ездят на дальние расстояния, не соблюдая режим сна и отдыха, все это становится причиной дорожно-транспортных происшествий.

Учитывая выше указанное, Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел рекомендует всем участникам движения, особенно водителям, быть внимательными на дорогах, не садиться за руль уставшими, сонными, находясь под воздействием лекарственных препаратов или в состоянии алкогольного опьянения, строго соблюдать ПДД, проверять перед ездой техническое состояние транспортного средства, а пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для них местах, родителям не оставлять несовершеннолетних детей без присмотра на улицах.

В целях предотвращения несчастных случаев, обеспечения безопасности участников движения, их комфортного и бесперебойного передвижения, сотрудники Государственной дорожной полиции будут нести службу в усиленном режиме, усилят контроль на улицах и дорогах.