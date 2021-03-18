https://news.day.az/society/1326728.html В Сумгайыте продолжается строительство нового стадиона - ФОТО
В Сумгайыте продолжается строительство нового стадиона - ФОТО
В Сумгайыте продолжаются работы по строительству нового стадиона.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, он возводится на месте старого стадиона имени Мехти Гусейнзаде, который был сдан в эксплуатацию 60 лет назад.
Строительство арены ведется по международным стандартам, что позволит проводить на ней игры республиканского и международного значения. В настоящее время завершается монтаж покрытия над трибунами.
Также ведутся работы на трибунах, отведенных для VİP-гостей.
Отметим, что новый стадион рассчитан на 12 000 мест.
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