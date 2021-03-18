Обнародовано число заразившихся коронавирусом школьников и учителей

Ежедневно, с 1 февраля мы отслеживаем цифры с коллегами из Министерства здравоохранения, ЦЭГ, чтобы оценить риск массового заражения. Если происходит массовое заражение в школе, она переходит на дистанционную форму обучения.

Как сообщает Day.Az, об этом в прямом эфире в Facebook сказал министр образования Эмин Амруллаев.

По его словам, с 1 февраля вирусом заразились 164 ученика начальных классов, все они ходили в школу.

"282 заразившихся - ученики V-IX классов. В целом коронавирусом заразились 714 человек среди педагогического состава. 626 классов перешли на дистанционное обучение, 233 возобновили очное обучение, 393 класса в настоящее время учатся удаленно, 48 школ переходили дистанционное обучение, только 7 из них сейчас вернулись к традиционной форме обучения. Мы хотим продолжения гибридного образования, прилагаем усилия для этого", - отметил министр.