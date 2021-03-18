https://news.day.az/society/1326768.html Учебник «История Карабаха» будет переименован в «Историю победы Карабаха»
Учебник «История Карабаха» будет переименован в «Историю победы Карабаха»
Учебник "История Карабаха" со следующего учебного года для учащихся 9-х классов будет преподаваться под названием "История победы Карабаха".
Как сообщает Day.Az, об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.
Он подчеркнул, что посредством этого учебника до граждан Азербайджана и учеников будет доведена информация об истории Карабаха, долгом переговорном процессе по карабахскому конфликту, произошедших событиях и завоевании победы.
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