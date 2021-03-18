Учебник «История Карабаха» будет переименован в «Историю победы Карабаха»

Учебник "История Карабаха" со следующего учебного года для учащихся 9-х классов будет преподаваться под названием "История победы Карабаха".

Как сообщает Day.Az, об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Он подчеркнул, что посредством этого учебника до граждан Азербайджана и учеников будет доведена информация об истории Карабаха, долгом переговорном процессе по карабахскому конфликту, произошедших событиях и завоевании победы.