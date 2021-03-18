"Нам нужно провести очень основательные обсуждения в связи с внутришкольным оцениванием".

Как сообщает Day.Az, об этом в прямом эфире на своей странице в "Facebook" сказал министр образования Эмин Амруллаев.

Он отметил, что в качестве пилотного проекта процесс оценивания начат в двух школах: "В дальнейшем планируется, что этот процесс охватит все школы. Важно не поставить оценку в дневнике школьника, а правильно оценить его знания. Родители должны требовать от школ именно этого. В связи с оцениванием есть достаточно сложные вопросы, но в целом я думаю, что во внутришкольном оценивании нужно брать за основу несколько направлений. Я сторонник сокращения внутришкольного оценивания. Но в связи с этим мы должны провести общественные обсуждения".

Министр подчеркнул, что исключительно важно и содержание выпускных экзаменов: "Мы должны интересоваться содержанием экзаменов, в плане экзаменов работаем в тесном контакте с ГЭЦ. Стараемся, чтобы содержание учебного процесса соответствовало экзаменам".