После войны на минах подорвались 30 человек

После Отечественной войны на территории Азербайджана зафиксировано 15 случаев взрыва мин.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал помощник Генпрокурора Азербайджана по спецпоручениям Махир Аббасов.

Он отметил, что в результате этих взрывов 14 гражданских лиц погибли, 16 человек получили травмы различной степени тяжести.

"Вооруженные силы Армении ведут против граждан Азербайджана агрессивную войну. С начала Отечественной войны были умышленно убито 109, пострадало 470 человек. Всего на сегодняшний день в качестве пострадавших признаны 8 500 человек - это и пострадавшие, и лица, имуществу которых был нанесен ущерб. В числе пострадавших в результате взрыва мин 4 сотрудника Агентстве Азербайджана по разминированию", - уточнил Аббасов.

Он добавил, что хотя Генеральная прокуратура совместно с соответствующими органами неоднократно призывала население не посещать освобожденные территории, граждане Азербайджана, проявляя халатность, продолжают отправляться в эти районы, в результате чего подрываются на мине.