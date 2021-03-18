Применяемая в Азербайджане вакцина защищает и от нового штамма коронавируса

Применяемая в Азербайджане вакцина против коронавируса Sinovac также защищает нас от мутировавшей формы вируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Ученого комитета Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), замдиректора НИИ Профилактики, профессор Акиф Гурбанов.

По его словам, некоторые люди все еще говорят о негативных эффектах вакцины.

"Якобы в составе вакцины есть вещества, которые действуют на человека негативно. Все эти утверждения просто абсурдны. Инактивированная вакцина после ввода в организм инициирует активизацию иммунной системы человека, в результате чего образуются антитела. Они защищают человека от активных вирусов", - уточнил Акиф Гурбанов.