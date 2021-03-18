Нельзя смотреть «сквозь пальцы» на ежедневную статистику инфицирования, иначе мы снова увидим четырехзначные числа

В нашей стране рост заболеваемости новым типом коронавирусной (COVID-19) инфекции был ожидаемым. Это связано с тем, что в прошлом наблюдалось снижение числа случаев заражения коронавирусом во время локдауна, а затем повторное увеличение числа случаев заражения после смягчения карантинных мер. Больше года, как мы боремся с COVID-19, и поэтому не раз мы были свидетелями подобных случаев. Причина - увеличение контактов после смягчения карантинных мер. Неправильное использование средств защиты при контакте с инфицированными способствует передаче вируса, в результате чего количество заражений растет. В целом меры защиты соблюдаются не так строго, как раньше. Здесь опять на первый план выходит гражданская ответственность. Чем тщательнее соблюдаются меры общественной безопасности, как в общественном транспорте, так и в закрытых помещениях, тем более мы защищены.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил руководитель рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Васиф Алиев.

Специалист TƏBİB по инфекционным заболеваниям отметил, что неправильное использование масок также может привести к росту числа инфицированных: "Некоторые граждане рассматривают маску не как средство индивидуальной защиты, а для того, чтобы избежать штрафов. Либо маска используется не надлежащим образом, т.е. маска находится под носом или подбородком, либо используется повторно. Продолжительность использования медицинских или хирургических масок - 6-8 часов. Большинство граждан носят маску в кармане и порой используют ее неделями, в результате чего она теряет свою эффективность. Во время подобного использования масок мы можем косвенно заразиться. Кроме того, используются тканевые маски, которые также не имеют никакой защиты, поскольку при регулярном их использовании вирус остается на материале. К сожалению, они широко используются среди населения. Маски из ткани разного цвета с декором - это всего лишь для вида, и их надевают, чтобы избежать штрафа. Если бы они были защитными, то каждый мог бы сделать у себя дома и использовать эту маску. В этом случае отпала бы необходимость в стерилизованных масках, изготовленных в особых условиях".

В.Алиев также дал свои рекомендации гражданам относительно того, как избежать роста инфицированных в праздничные дни: "Скоро наступит один из самых любимых праздников нашего народа - Новруз байрамы. Увеличится трафик, и люди будут больше контактировать друг с другом, в результате чего число инфицированных может продолжать расти. Всем рекомендуется отмечать праздник дома в кругу семьи. В противном случае заболеваемость может достичь такого уровня, что мы можем повторно пережить события ноября-декабря прошлого года. Нельзя смотреть "сквозь пальцы" на ежедневную статистику инфицирования, иначе мы снова увидим четырехзначные числа. В зимние месяцы многие граждане заразились вирусом и приобрели иммунитет. Параллельно продолжается процесс вакцинации. Также следует отметить, что антитела к этому заболеванию иногда могут потерять эффективность в более короткие сроки, то есть приобретенный иммунитет не остается постоянным. На практике также зарегистрированы случаи повторного заражения. Поэтому важно избегать таких мыслей, как "Я до этого переболел ковидом, и у меня сформировались антитела" или "Я могу быть абсолютно уверен, потому что мне сделали прививку". Эти граждане, как и все остальные, должны соблюдать защитные меры".