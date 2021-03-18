Вакцины бывают различные, и каждая компания-производитель вакцины продолжительность срока эффективности от коронавирусной инфекции показывает по-разному. Отмечается, что срок эффективной защиты вакцины Sputnik V составляет до 2 лет. Время покажет насколько достоверна эта информация. В целом ожидается, что срок эффективности вакцин будет не менее полугода. Согласно некоторым исследованиям, этот период составляет 6-8 месяцев и более. Однако полной информации по этому поводу нет.

Об этом заявил главный инфекционист Министерства здравоохранения Тайяр Эйвазов, выступивший на тему "COVID-19, вакцинация и гигиена",передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Главный инфекционист отметил, что нет необходимости сдавать анализ крови, для того, чтобы определить, было ли инфицирование до вакцинации. Потому что выздоровление от ковида не является противопоказанием к вакцинации: "Если люди, выздоровевшие от болезни, будут вакцинированы через определенный период времени, это "освежит" их иммунологическую память и в разы увеличит их шансы на защиту. Исследования показывают, что у людей, выздоравливающих от коронавируса, после вакцинации образуются более высокие уровни антител. Поэтому в анализе нет необходимости. Однако любой может сдать анализ, чтобы получить индивидуальную информацию о себе".