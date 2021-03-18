Фонд "YAŞAT" откроет счета на 5 тыс. манатов для новорожденных детей еще двух шехидов

Фонд "YAŞAT" продолжает реализацию проекта, охватывающего детей шехидов, родившихся после Отечественной войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, были профинансированы необходимые расходы новорожденных сыновей шехидов Интигама Аскерли и Тураба Гулиева, названных в честь своих отцов Интигамом и Турабом. В связи с этим, матерям новорожденных передано по 1000 манатов, а на имя каждого новорожденного ребенка в банке будет открыт депозитный счет на 5000 манатов. Средства будут перечислены за счет накопленных в Фонде пожертвований. К этой сумме регулярно будут начисляться проценты, и ребенок шехида сможет снять собранные средства по достижении 16-летнего возраста.

Отметим, что согласно договору, подписанному между банком и матерью, при необходимости мать сможет снять средства раньше, а также сможет обменять эту сумму на любую валюту.

Напомним, что для облегчения процесса подачи заявок в Фонд "YAŞAT" и обеспечения прозрачности путем представления регулярных отчетов запущен портал yashat.gov.az.

Для ознакомления с отчетностью Фонда следует перейти по ссылке: https://yashat.gov.az/report/tableau.

Также функционирует колл-центр Фонда - "8110".