https://news.day.az/society/1326808.html 20 членов семей шехидов и раненых участников войны получили гражданство Азербайджана - ФОТО
20 членов семей шехидов и раненых участников войны получили гражданство Азербайджана - ФОТО
Государственная миграционная служба предоставила необходимые справки 20-ти лицам, получившим азербайджанское гражданство в соответствии распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Отметим, что это члены семей шехидов и ветеранов Отечественной войны.
Сотрудники службы предоставили этим лицам соответствующие документы по адресам их проживания в Баку, Масаллы, Джалилабаде, Шеки, Газахе, Агстафе, Гяндже, Геранбое и Мингячевире.
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