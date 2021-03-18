20 членов семей шехидов и раненых участников войны получили гражданство Азербайджана

Государственная миграционная служба предоставила необходимые справки 20-ти лицам, получившим азербайджанское гражданство в соответствии распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что это члены семей шехидов и ветеранов Отечественной войны.

Сотрудники службы предоставили этим лицам соответствующие документы по адресам их проживания в Баку, Масаллы, Джалилабаде, Шеки, Газахе, Агстафе, Гяндже, Геранбое и Мингячевире.