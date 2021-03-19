Вилаят Эйвазов произвел новое назначение

В органах внутренних дел произведено новое назначение.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на bakupost.az.

Согласно приказу главы МВД Азербайджана генерал-полковника Вилаята Эйвазова, полковник-лейтенант полиции Эльхан Заманов назначен заместителем начальника по службе Балакенского районного отдела полиции.