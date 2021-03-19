https://news.day.az/society/1326877.html Вилаят Эйвазов произвел новое назначение
Вилаят Эйвазов произвел новое назначение
В органах внутренних дел произведено новое назначение.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на bakupost.az.
Согласно приказу главы МВД Азербайджана генерал-полковника Вилаята Эйвазова, полковник-лейтенант полиции Эльхан Заманов назначен заместителем начальника по службе Балакенского районного отдела полиции.
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