TƏBİB: "Британский" штамм опасен для детей

Неправильно связывать рост заболеваемости COVID-19 в Азербайджане с "британским" штаммом.

Об этом в эфире программы "Nə baş verir?" телеканала ARB24 заявил руководитель рабочей группы TƏBİB, инфекционист Васиф Алиев.

По его словам, независимо от мутации вируса, число инфицированных будет увеличиваться в районах, где наблюдается большое скопление людей.

В.Алиев также отметил, что "британский" штамм обладает более высокой способностью заражать и тяжело переносится детьми.