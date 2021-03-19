https://news.day.az/society/1326889.html TƏBİB: "Британский" штамм опасен для детей - ВИДЕО
TƏBİB: "Британский" штамм опасен для детей - ВИДЕО
Неправильно связывать рост заболеваемости COVID-19 в Азербайджане с "британским" штаммом.
Об этом в эфире программы "Nə baş verir?" телеканала ARB24 заявил руководитель рабочей группы TƏBİB, инфекционист Васиф Алиев.
По его словам, независимо от мутации вируса, число инфицированных будет увеличиваться в районах, где наблюдается большое скопление людей.
В.Алиев также отметил, что "британский" штамм обладает более высокой способностью заражать и тяжело переносится детьми.
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