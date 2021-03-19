https://news.day.az/society/1326930.html Последний день праздничных ярмарок в Баку - АДРЕСА
Последний день праздничных ярмарок в Баку - АДРЕСА
Сегодня последний день праздничных ярмарок "Из села в город", сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Аграрная заготовка и снабжение" при министерстве сельского хозяйства Азербайджана.
Ярмарки, открывшиеся по трем адресам, будут открыты до 19:00.
Праздничные ярмарки функционируют по следующим адресам:
- г. Баку, Наримановский район, ул. Фатали хана Хойского, 5 (у выхода ст. метро "Гянджлик");
- г. Баку, Бинагадинский район, ул. Сулеймана Сани Ахундова, 5 B (около кинотеатра "Инглаб");
- г. Хырдалан, проспект Гейдара Алиева, 41A.
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