Последний день праздничных ярмарок в Баку

Сегодня последний день праздничных ярмарок "Из села в город", сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Аграрная заготовка и снабжение" при министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

Ярмарки, открывшиеся по трем адресам, будут открыты до 19:00.

Праздничные ярмарки функционируют по следующим адресам:

- г. Баку, Наримановский район, ул. Фатали хана Хойского, 5 (у выхода ст. метро "Гянджлик");

- г. Баку, Бинагадинский район, ул. Сулеймана Сани Ахундова, 5 B (около кинотеатра "Инглаб");

- г. Хырдалан, проспект Гейдара Алиева, 41A.