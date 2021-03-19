https://news.day.az/society/1326946.html В Азербайджане еще одна школа закрылась на карантин
В Азербайджане еще одна школа закрылась на карантин
С 19 марта средняя школа села Алексеевка Губинского района Азербайджана перешла на дистанционное обучение, сообщил Day.Az директор школы Иса Алиханлы.
По его словам, учительница азербайджанского языка и литературы Гюльхар Махсимова сдала положительный тест на COVID-19.
Дистанционное обучение продлится до второго апреля.
Ранее министр образования Эмин Амруллаев сообщал, что с первого февраля и по настоящее время на дистанционное обучение в Азербайджане перешли 626 классов, из которых в 233 учебный процесс возобновился в очной форме, а также 48 школ.
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