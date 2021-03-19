Распоряжение о помиловании исполнено в исправительном учреждении №15
Распоряжение о помиловании исполнено в исправительном учреждении №15 Пенитенциарной службы минюста Азербайджана, сообщает Day.Az.
В этом исправительном учреждении на свободу отпущены 16 человек, еще у двоих неотбытый срок наказания сокращен наполовину.
Помилованные поблагодарили главу государства за этот гуманный шаг.
Напомним, что распоряжение, подписанное Президентом Азербайджана 18 марта, охватило 625 осужденных.
В соответствии с распоряжением 475 человек, приговоренных к лишению свободы, освобождены от неотбытой части наказания. Вдвое сокращены сроки неотбытой части наказания 98 лицам, приговоренным к лишению свободы.
Наказание трех человек, приговоренных к пожизненному заключению, заменено на 25 лет лишения свободы.
Также освобождены от наказания два человека, приговоренных к лишению свободы условно.
Кроме того, освобождены три человека, приговоренные к лишению свободы с отсрочкой вступления приговора в силу. Девять человек, которые были приговорены к наказанию в виде ограничения свободы, и 12 человек, приговоренные к исправительным работам, освобождены от неотбытой части наказания.
Освобождены от наказания 23 человека, приговоренные к штрафам.
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