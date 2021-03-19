В Азербайджане помилованы 625 осужденных

Сегодня было реализовано распоряжение Президента Ильхама Алиева "О помиловании ряда осужденных лиц", подписанное 18 марта, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Напомним, что распоряжение охватило 625 осужденных.

Так, 475 человек, приговоренных к лишению свободы, освобождены от неотбытой части наказания. Вдвое сокращены сроки неотбытой части наказания 98 лицам, приговоренным к лишению свободы.

Наказание трех человек, приговоренных к пожизненному заключению, заменено на 25 лет лишения свободы.

Также освобождены от наказания два человека, приговоренных к лишению свободы условно.

Кроме того, освобождены три человека, приговоренных к лишению свободы с отсрочкой вступления приговора в силу. Девять человек, которые были приговорены к наказанию в виде ограничения свободы, и 12 человек, приговоренных к исправительным работам, освобождены от неотбытой части наказания.

Освобождены от наказания 23 человека, приговоренных к штрафам.

Журналисты Trend побывали в ряде исправительных учреждений, понаблюдав за процессом исполнения распоряжения.