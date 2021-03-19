У круга Сулутепе сдана в эксплуатацию новая транспортная развязка

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) провело комплекс мероприятий по реконструкции автодорог в северном направлении.

Как сообщили Day.Az в ведомстве, председатель правления ГААДА Салех Мамедов и представители руководства приняли участие в церемонии открытия нового путепровода в Бинагадинском районе Баку.

"Путепровод состоит из двух съездов, которые обеспечат удобное и беспрепятственное движение транспортных средств в направлении Баку, Баладжары, Бинагади, Шамахы и ряда других населенных пунктов. Таким образом, удастся ликвидировать транспортные пробки и заторы, особенно в часы пик", - говорится в сообщении агентства.

Кроме того, отмечается, что три пролета путепровода имеют длину 69 метров, четыре - 128 метров и ширину девять метров. Его опоры и проезжая часть изготовлены из монолитного железобетона.

"В рамках этого проекта было также отремонтировано 2,35 километра дорог, построены новые тротуары для пешеходов", - говорится в сообщении.

Отметим, что реконструкция дорог ведется согласно требованиям "Строительных норм и правил" Азербайджана под непосредственным контролем руководства ГААДА.