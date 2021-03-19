Согласование Генплана Баку находится на завершающей стадии

Согласование Генерального плана Баку с соответствующими органами находится на завершающей стадии, после его утверждения соответствующий документ будет размещен на официальном сайте комитета.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил заместитель председателя Комитета по госзакупкам и архитектуре Довлетхан Довлетханов, выступая на презентации новинок электронной системы "Единое окно".

По его словам, строительство новых зданий на месте частных домов является серьезным вопросом, который должен соответствовать гражданскому, земельному и другому законодательству.

"В Генеральном плане с точки зрения градостроительства не указаны места для многоквартирных, многоэтажных или среднеэтажных зданий. Инвесторы могут получить разрешение на строительство в этих местах при условии, что население будет переселено в соответствии с законодательством или будет обеспечено новым жильем", - отметил Д. Довлетханов.