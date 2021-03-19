Завтра в Баку будет теплее

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

Ночью и утром местами туман, северный ветер днем временами будет усиливаться.

На Абшеронском полуострове ночью 5-7, днем - 10-13, в Баку ночью - 5-7, днем - 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 до 764 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако к ночи в некоторых северных и западных районах ожидается дождь, на горных территориях возможен снег. Местами туман, западный ветер днем временами будет усиливаться.

Ночью 3-7, днем - 13-18 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем - 7-12 градусов тепла.